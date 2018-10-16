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//В мире 13+

Пашинян подал в отставку

16 октября 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Пашинян подал в отставку
globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что подал в отставку, пояснив, что делает это ради назначения внеочередных выборов в парламент. Пашинян будет исполнять обязанности премьера до голосования.

Путин: отношения с Арменией развиваются по всем направлениям

Путин: отношения с Арменией развиваются по всем направлениям

"Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения . Хотя его отставка является формальной, но все-таки она "очень волнительный момент".​ "Цель отставки - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу".

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Называющий себя ветераном одной из ведущих международных частных военных компаний Перро эль Гато проанализировал видеозапись покушения на главу Донецкой народной республики Александра Захарченко.

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Раскрыта информация о мизерных зарплатах медиков в самопровозглашенной ДНР

Раскрыта информация о мизерных зарплатах медиков в самопровозглашенной ДНР

Один из Telegram-каналов опубликовал данные центра занятости. Там ищут врача-хирурга в Донецке на зарплату в 4 901 рубль. При этом дворнику центр занятости предложил зарплату в 5 000 рублей.

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//Общество

Владимир Познер ответил на извечный вопрос, почему в России столько бедных?

Владимир Познер ответил на извечный вопрос, почему в России столько бедных?

Журналист Владимир Познер назвал главную причину бедности россиян. По его мнению, в России более 12% населения страны живут за чертой бедности, а это 18 миллионов человек. И в этом виновата власть.

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Умер Пол Аллен, человек, без которого не было бы персональных компьютеров

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В США умер программист, один из основателей компании Microsoft Пол Аллен. Американский миллиардер боролся с тяжелой болезнью несколько лет. Диагноз "неходжкинская лимфома" врачи поставили ему в 2009 году.

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Что делят Денис и Дарья Глушаковы?

Что делят Денис и Дарья Глушаковы?

В Никулинском суде Москвы идет скандальный бракоразводный процесс. Имущество и детей делят экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков и его супруга Дарья.

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Надземный пешеходный переход рухнул на автотрассу во Владивостоке

Надземный пешеходный переход рухнул на автотрассу во Владивостоке

Во Владивостоке на объездной трассе надземный пешеходный переход рухнул прямо на дорогу. Соответствующую информацию утром во вторник, 16 октября, предоставили в ГУМЧС России по Приморскому краю.

//Наука

Ученые нашли необычный способ сохранения семьи от распада

Ученые нашли необычный способ сохранения семьи от распада

Ученые из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе провели ряд исследований и рассказали, как можно удержать семью от распада. Оказалось, что следует обратить внимание на один важный момент.

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В сети раскритиковали наряд Волочковой: без колготок, зато в шубе

В сети раскритиковали наряд Волочковой: без колготок, зато в шубе

Пользователи социальных сетей раскритиковали новый наряд известной балерины Анастасии Волочковой. Многих насмешило, что танцовщица выбрала для прогулки шубу, однако при этом не надела колготки.

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«Поверьте, я не виноват!», перед смертью звезда «Глухаря» Фатеев передал записку

«Поверьте, я не виноват!», перед смертью звезда «Глухаря» Фатеев передал записку

Звезда телесериала "Глухарь" Михаил Фатеев, который покончил с собой в СИЗО, передал предсмертное письмо в театр. «Поверьте, я не виноват! Надеюсь на чудо», - написал актер.

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Под Астраханью грузовик сбил на трассе верблюда‍

Под Астраханью грузовик сбил на трассе верблюда‍

Накануне на трассе "Волгоград - Астрахань" водитель автомобиля "Газель", двигаясь в сторону областного центра, совершил наезд на верблюда. От полученных травм животное скончалось.

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//Криминал

Павел Мамаев извинился и предложил примирение

Павел Мамаев извинился и предложил примирение

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент на очной ставке предложил потерпевшим примирение. Чиновник Минпромторга Денис Пак заявил, что не имеет претензий к Мамаеву.

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Лимонов сообщил о резком ухудшении здоровья

Лимонов сообщил о резком ухудшении здоровья

По словам публициста Эдуарда Лимонова, состояние его здоровья паршивое, он с трудом говорит и пережевывает еду. Также в соцсети Лимонов рассказал, что сбежал из одной больницы в другую, где у него друзья.

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Неожиданно: ученые вычислили прародителей вязаных носков

Неожиданно: ученые вычислили прародителей вязаных носков

Общеизвестно, что носки, как предмет одежды, появились еще в Каменном веке: их шили из шкур животных и плели из меха. Однако недавно ученые установили, где впервые появились вязаные изделия такого рода.

//Происшествия

При крушении Су-27 на Украине погиб пилот из США

При крушении Су-27 на Украине погиб пилот из США

Военная прокуратура Украины сообщила, что оба пилота, офицер Военно-воздушных сил Украины и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли при крушении Су-27 в ходе выполнения учебно-боевого полета.

//Экономика

Силуанов исключил скачки цен на бензин

Силуанов исключил скачки цен на бензин

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Минфин не ожидает скачков цен на топливо в РФ. Даже несмотря на рост акцизов с 1 января 2019 года.

//В мире

Пашинян подал в отставку

Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что подал в отставку, пояснив, что делает это ради назначения внеочередных выборов в парламент. Пашинян будет исполнять обязанности премьера до голосования.

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СМИ: Ульяновский губернатор урезал себе зарплату

СМИ: Ульяновский губернатор урезал себе зарплату

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил сократить заработную плату себе и чиновникам-заместителям на 15%. Об этом сегодня сообщается на официальном портале главы региона.

//В мире

Польша объявила о начале строительства канала через Балтийскую косу

Польша объявила о начале строительства канала через Балтийскую косу

В Польше прошла символическая церемония начала строительства морского канала через Балтийскую (или Вислинскую, как ее называют в Польше) косу, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем.

//Новости СМИ2

//В мире

Президентом Республики Сербской станет женщина - Желька Цвиянович

Президентом Республики Сербской станет женщина - Желька Цвиянович

Победу на президентских выборах в Республике Сербской одержала премьер-министр Желька Цвиянович. Об этом свидетельствуют окончательные данные, опубликованные ЦИК Боснии и Герцеговины.

//Происшествия

Популярная мотоблогерша погибла в результате аварии в Москве

Популярная мотоблогерша погибла в результате аварии в Москве

В Москве в результате ДТП погибла популярная мотоблогерша Ольга Петрова. Авария произошла 13 октября на Рублево-Успенском шоссе. Девушке было 22 года. На ее аккаунт в Instagram подписаны почти 65 тысяч человек.

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Глава ВМС Украины пригрозил "применить силу" в Азовском море‍

Глава ВМС Украины пригрозил "применить силу" в Азовском море‍

Командующий украинскими Военно-морскими силами Игорь Воронченко пригрозил Российской Федерации "адекватным ответом" со стороны Киева в случае "обострений" в Азовском и Черном морях.

//Политика

Лавров рассказал, почему РФ не платит взносы в бюджет Совета Европы

Лавров рассказал, почему РФ не платит взносы в бюджет Совета Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва не платит взнос в бюджет Совета Европы: как только права российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены, Россия выплатит свою часть.

//Спорт

Хабиб Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent

Хабиб Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent

Российский боец ММА, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов попросил известного рэпера 50 Cent не оскорблять его менеджера Али Абдель-Азиза.

//Происшествия

Самолет Су-27 рухнул на Украине

Самолет Су-27 рухнул на Украине

В генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщили о том, что в районе села Уланов в Винницкой области Украины упал самолет Су-27 в ходе выполнения учебно-боевого полета. Ведется поисково-спасательная операция.

//Новости Redtram

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Анастасия Приходько перестает выступать

Анастасия Приходько перестает выступать

Украинская певица Анастасия Приходько объявила, что уходит со сцены. По словам исполнительницы, ей надоело слушать, как ее критикуют, и теперь она хочет просто побыть один на один с собой.

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Синоптики рассказали, кого надо благодарить за аномально теплую погоду в Москве‍

Синоптики рассказали, кого надо благодарить за аномально теплую погоду в Москве‍

Главный специалист городского метеорологического бюро Татьяна Позднякова рассказала о причинах аномально теплой погоды, установившейся нынешней осенью на территории Москвы и Подмосковья.

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Популярная певица рассказала, как потеряла голос из-за уколов ботокса

Популярная певица рассказала, как потеряла голос из-за уколов ботокса

53-летнюю певицу Таисию Повалий до сих пор называют секс-символом. Блондинка не скрывает, что ради молодости и красоты готова была пойти на многие жертвы. Но вот однажды цена оказалась слишком высокой.

//Криминал

В "Бутырке" проходят очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими

В "Бутырке" проходят очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими

В СИЗО "Бутырка" сегодня начались очные ставки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева со всеми участниками конфликта. По словам адвокатов Кокорина, следственные мероприятия будут длиться от 4 до 6 часов.

//Непознанное

Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине

Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине

Уфологи продолжают находить странные следы инопланетян, будь то НЛО в небе, или же таинственные знаки на земле. Недавно мистические геоглифы были замечены на территории Аргентины.

//Общество

Ученые заявили о резком сокращении производства пива

Ученые заявили о резком сокращении производства пива

Ученые Великобритании, Китая, Мексики и США заявили о резком сокращении производства пива из-за глобального потепления.

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«Русская православная церковь пока дает предупредительный огонь...»

«Русская православная церковь пока дает предупредительный огонь...»

Разрыв отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом вызывает озабоченность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О ситуации размышляет директор Центра геополитических экспертиз Валерий КОРОВИН...

//Шоу-бизнес

Киркоров опубликовал видео участия дочки в модном показе

Киркоров опубликовал видео участия дочки в модном показе

Филипп Киркоров похвастался свою подросшей дочерью, которая приняла участие в показе детской коллекции для девочек, опубликовав в своем Instagram видеоролик. Как отметили фанаты, Алла-Виктория очень похожа на отца.

//Общество

Ученые рассказали, как кровеносные мини-роботы помогут в диагностике заболеваний

Ученые рассказали, как кровеносные мини-роботы помогут в диагностике заболеваний

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании опубликовали исследование, где рассказали о создании мини-роботов, которые помещаются в кровеносную систему.

//Общество

В Росстате назвали самый быстро дорожающий продукт

В Росстате назвали самый быстро дорожающий продукт

В России назвали продукт, больше всего подорожавший за девять месяцев текущего года. Вывод основан на результатах исследования Федеральной службы государственной статистики.

//Авто

Компания Audi оштрафована из-за дизельного скандала

Компания Audi оштрафована из-за дизельного скандала

Входящий в группу Volkswagen автоконцерн Audi оштрафован на 800 миллионов евро в Германии в связи с занижением показателей выбросов вредных веществ в дизельных машинах. Об этом сообщает прокуратура Мюнхена.

//Происшествия

У побережья Приморского края произошло землетрясение

У побережья Приморского края произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.5 балла произошло во вторник, 16 октября, в Японском море у берегов Приморья. Толчки были зафиксированы в 10 утра по местному времени (3:00 мск).

//Общество

Мединский назвал Маяковского первым рэпером в мире

Мединский назвал Маяковского первым рэпером в мире

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ему не нравится увлеченность молодежи рэпом, однако, похоже, что рэп вскоре будут во всем мире считать русским искусством.

//Наука

Командир аварийного "Союза" рассказал о грузе на борту

Командир аварийного "Союза" рассказал о грузе на борту

О грузах, которые потерпевший аварию "Союз" вез к МКС, находившихся как в бытовом отсеке, так и в спускаемом аппарате на месте третьего члена экипажа, рассказал командир экипажа Алексей Овчинин.

//Общество

Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя

Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко объявил себя клириком Константинопольского патриархата. Он назвал Украину "территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата".

//В мире

Киевский эксперт назвал вероятного нового союзника Украины в «войне» с Россией

Киевский эксперт назвал вероятного нового союзника Украины в «войне» с Россией

Новым союзником Киева в «войне» с Российской Федерацией может стать Белоруссия. Такой точки зрения придерживается украинский политический эксперт Максим Кухар, которого процитировали отечественные СМИ.

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Беспилотное такси запустят на территории «Сколково»‍

Беспилотное такси запустят на территории «Сколково»‍

На территории инновационного центра "Сколково" запустят сервис для вызова беспилотного автомобиля. Заказ можно будет сделать через приложение, установленное на смартфоне пользователя.

//Экономика

Эксперты: маткапитал может быть отменен

Эксперты: маткапитал может быть отменен

Материнский капитал в РФ в скором времени может быть отменен. Специалисты отмечают, что программа исчерпала себя, стала поводом для злоупотреблений. Как стало известно, Госдуме предложили усилить контроль за расходами маткапитала.

//В мире

Один из соучастников теракта 11 сентября вышел на свободу

Один из соучастников теракта 11 сентября вышел на свободу

Сегодня стало известно, что на свободу в Германии вышел один из соучастников теракта 11 сентября 2001 года. Согласно последней информации, мужчина находился в заключении в течение почти пятнадцати лет.

//Общество

Андрей Турчак: «Есть темы, над которыми нельзя шутить!»

Андрей Турчак: «Есть темы, над которыми нельзя шутить!»

Российский сенатор Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием ни при каких условиях не выдавать прокатное удостоверение фильму Алексея Красовского «Праздник».

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СКР возбудил уголовные дела по факту обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР

СКР возбудил уголовные дела по факту обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР

В Следственном комитете РФ возбуждено три уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими силовиками мирного населения Донбасса. По данным СКР, установлены три новых факта преступлений ВСУ.

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Бывший владелец газеты «Спорт-экспресс» покончил с собой из-за долгов

Бывший владелец газеты «Спорт-экспресс» покончил с собой из-за долгов

Бывший владелец «Спорт-Экспресс» покончил жизнь самоубийством. Тело Ивана Рубина было найдено перед 17-этажным домом на Осеннем бульваре. Бизнесмен оставил записку, в которой сообщал об угрозах из-за долгов.

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Опубликована «ужасная» статистика небоевых потерь воюющих против Донбасса ВСУ

Опубликована «ужасная» статистика небоевых потерь воюющих против Донбасса ВСУ

В Киеве раскрыли данные о небоевых потерях Вооруженных сил Украины, принимающих участие в конфликте на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал Анатолий Матиос, главный военный прокурор страны.

//В мире

Выходные в Нью-Йорке впервые за четверть века прошли без убийств

Выходные в Нью-Йорке впервые за четверть века прошли без убийств

Выходные в Нью-Йорке впервые за четверть века прошли без убийств и перестрелок. Соответствующую информацию во вторник, 16 октября, предоставили в Департаменте полиции американского города.

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В подмосковном городе Щелково ищут родителей потерявшегося ребенка

В подмосковном городе Щелково ищут родителей потерявшегося ребенка

В подъезде подмосковного города Щелково нашли полуторагодовалого ребенка. Сотрудники полиции занимаются поисками родителей маленького мальчика и выясняют, как он оказался на лестничной клетке.

//Политика

Песков о разрыве РПЦ и Константинополя: "Мы надеемся, мудрость восторжествует"

Песков о разрыве РПЦ и Константинополя: "Мы надеемся, мудрость восторжествует"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинополем: "Мы надеемся на то, что всё-таки мудрость восторжествует".

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