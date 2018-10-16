Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что подал в отставку, пояснив, что делает это ради назначения внеочередных выборов в парламент. Пашинян будет исполнять обязанности премьера до голосования. Путин: отношения с Арменией развиваются по всем направлениям

"Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения . Хотя его отставка является формальной, но все-таки она "очень волнительный момент".​ "Цель отставки - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу".