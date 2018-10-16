Польша объявила о начале строительства канала через Балтийскую косу

В Польше прошла символическая церемония начала строительства морского канала через Балтийскую (или Вислинскую, как ее называют в Польше) косу, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем.

Как заявил лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, сейчас у строителей нет ряда разрешений, но все будет в ближайшие недели. В Польше рассчитывают, что строительство канала, пересекающего Балтийскую косу, начнётся в конце 2018 года и закончится в 2022-м. "Это нужно Польше и региону, и никто не сможет нам в этом помешать", - отметил Качиньский, передает ТАСС. По словам польских властей, строительство будет вестись при согласии Еврокомиссии в полном соответствии с законодательством ЕС и экологическими нормами.

Россия против реализации этого проекта, поскольку он угрожает экологии. В связи с этим министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик заявил, что аргументы Москвы "можно обойти стороной".