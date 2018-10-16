Президентом Республики Сербской станет женщина - Желька Цвиянович

Победу на президентских выборах в Республике Сербской одержала премьер-министр Желька Цвиянович. Об этом свидетельствуют окончательные данные, опубликованные ЦИК Боснии и Герцеговины.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, за действующего премьер-министра проголосовали 308 877 жителей, то есть свои голоса отдали за Цвиянович 47,58% граждан Республики.

В последние годы Цвиянович была советником Додика, возглавляла кабинет премьер-министра. В правительстве Джомбича получила пост министра экономического развития и регионального сотрудничества.