Новым союзником Киева в «войне» с Российской Федерацией может стать Белоруссия. Такой точки зрения придерживается украинский политический эксперт Максим Кухар, которого процитировали отечественные СМИ.

Аналитик обратил внимание на прозвучавшее недавно высказывание белорусского президента Александра Лукашенко, который заверил, что в случае войны все население страны получит оружие. По мнению Кухара, Лукашенко имел в виду «нападение» со стороны РФ.

Как пишет ИА REGNUM, эксперт предложил киевским властям подготовить вместе с Минском ряд документов, которые подразумевают взаимную военную помощь. Кухар полагает, что для Украины нет задачи более важной, чем отрыв Белоруссии от Москвы и превращение ее в союзника в якобы идущей «войне» с Россией.

Киевские политики и представители западных государств неоднократно обвиняли РФ в «агрессии» против Украины. Официальная Москва данные утверждения опровергает.