Один из соучастников теракта 11 сентября вышел на свободу

Сегодня стало известно, что на свободу в Германии вышел один из соучастников теракта 11 сентября 2001 года. Согласно последней информации, мужчина находился в заключении в течение почти пятнадцати лет.

Известно, что немецкие власти к настоящему моменту депортировали Мунира эль-Мотасадека на территорию Марокко, где сейчас проживают его жена и дети. Как сообщает во вторник, 16 октября, издание DW, сотрудники спецслужб будут на постоянной основе следить за мужчиной.

Мунир эль-Мотасадек был осужден на 15 лет за участи в атаке на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Он занимался финансовыми вопросами группы террористов, которые причастны к гибели более трех тысяч человек. Мужчина, однако, свою вину так и не признал.