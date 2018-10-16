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СКР возбудил уголовные дела по факту обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР
16 октября 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Следственном комитете РФ возбуждено три уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими силовиками мирного населения Донбасса. По данным СКР, установлены три новых факта противоправной деятельности представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, действующих по приказу вышестоящего руководства.
12 октября под артиллерийский обстрел попала территория садового товарищества «Троянда» в Кировском районе города Донецка. В результате ранен один человек.
13 октября обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в селе Марьевка под Луганском. Жертвами обстрела стали женщина и 17-летняя девушка.
14 октября снаряды украинских силовиков попали в исправительную колонию в поселке Шахты города Горловки, в результате погиб один из осужденных.
Во всех случаях ВСУ применяли тяжелые виды вооружения, проводя прицельные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, то есть действовали общеопасным способом, намереваясь совершить убийство как можно большего количества людей.
По этоим фактам возбуждены уголовные дела по статье "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".
В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению.
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