В Киеве раскрыли данные о небоевых потерях Вооруженных сил Украины, принимающих участие в конфликте на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал Анатолий Матиос, занимающий пост главного военного прокурора соседнего государства.

Согласно информации, которую огласил Матиос, с момента начала противостояния вне поля боя погибли порядка 900 силовиков, пишет сайт «Русская весна». Прокурор назвал данную статистику «ужасной», отметив, что такого количества военных почти хватило бы для формирования двух полноценных батальонов ВСУ. Анатолий Матиос добавил, что необходимо думать над тем, как не допустить таких высоких небоевых потерь в дальнейшем.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественные СМИ расшифровали «послания Запада» о принуждении киевской власти к наступлению на самопровозглашенные республики Донбасса.