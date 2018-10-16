РПЦ: Константинополь самоликвидировался как центр православного мира

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион во вторник заявил, что Константинополь самоликвидировался как центр православного мира.

В РПЦ отметили, что сейчас строится принципиально "новая церковная реальность". Кроме того, митрополит подчеркнул, что общего координирующего центра в православной церкви больше не существует, передает RT.

По словам иерарха, в течение долгих лет Московский патриархат и различные поместные церкви готовились к Всеправославному собору, однако Константинопольский патриархат, который вторгся в канонические пределы иной поместной церкви, легитимизировал раскол и потерял право называться координирующим центром.