РПЦ: Константинополь самоликвидировался как центр православного мира
16 октября 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион во вторник заявил, что Константинополь самоликвидировался как центр православного мира.
В РПЦ отметили, что сейчас строится принципиально "новая церковная реальность". Кроме того, митрополит подчеркнул, что общего координирующего центра в православной церкви больше не существует, передает RT.
По словам иерарха, в течение долгих лет Московский патриархат и различные поместные церкви готовились к Всеправославному собору, однако Константинопольский патриархат, который вторгся в канонические пределы иной поместной церкви, легитимизировал раскол и потерял право называться координирующим центром.
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