Сестра Кейт Миддлтон прибыла в роддом

Родная сестра герцогини Кэмбриджской Кэтрин доставлена в Госпиталь Святой Марии. Согласно последней информации, муж Пиппы Миддлтон был с супругой и нес в руках две довольно увесистые сумки.

Папарации "подкараулили" семейную пару у входа в госпиталь накануне вечером. Ранее уже сообщалось, что Пиппа родит первенца именно в вышеуказанном медицинском учреждении. Как отмечает "7 Дней", пребывание в роддоме обойдется семейству недешево – 8 тысяч 135 долларов в сутки, однако муж Миддлтон Джеймс Мэттьюс является миллионером, поэтому может себе это позволить.

Не исключено, что сестра герцогини Кэтрин может впервые стать матерью уже сегодня. В СМИ, однако, данные о возможной дате родов женщины не поступали.