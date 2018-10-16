Сестра Кейт Миддлтон прибыла в роддом
16 октября 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
Родная сестра герцогини Кэмбриджской Кэтрин доставлена в Госпиталь Святой Марии. Согласно последней информации, муж Пиппы Миддлтон был с супругой и нес в руках две довольно увесистые сумки.
Папарации "подкараулили" семейную пару у входа в госпиталь накануне вечером. Ранее уже сообщалось, что Пиппа родит первенца именно в вышеуказанном медицинском учреждении. Как отмечает "7 Дней", пребывание в роддоме обойдется семейству недешево – 8 тысяч 135 долларов в сутки, однако муж Миддлтон Джеймс Мэттьюс является миллионером, поэтому может себе это позволить.
Не исключено, что сестра герцогини Кэтрин может впервые стать матерью уже сегодня. В СМИ, однако, данные о возможной дате родов женщины не поступали.
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