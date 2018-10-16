Называющий себя ветераном одной из ведущих международных частных военных компаний Перро эль Гато проанализировал видео покушения на главу ДНР Александра Захарченко.

Она должна была прибыть за час — так работает передовая группа. Ее работа — досмотр помещения. Известный как сотрудник ЧВК Перро эль Гато обратил внимание на отсутствие этой группы в команде телохранителей Александра Захарченко.

«Не могу гарантировать, что работа передовой группы предотвратила бы покушение», — добавил Перро эль Гато, публично комментируя теракт: «Но ее отсутствие явно говорит об очень странной организации системы охраны».

«Расследование дела носит закрытый характер», — пояснил корреспонденту АН один из сотрудников РГСО: «Обстоятельства произошедшего сейчас пересказывать нельзя. Могу лишь намекнуть, что Перро эль Гато не располагает полными данными для анализа. Его выводы являются всего лишь предположениями, основанными на ограниченной фактологии».

Широко растиражированные кадры покушения на Александра Захарченко показывают лишь ограниченное пространство, причем в момент самого покушения. Там нет кадров ни за полчаса, ни за час, ни за два часа до момента захода главы ДНР в кафе «Сепар». Поэтому работа передовой группы могла быть просто не показана.

Наемник ЧВК мог быть просто невнимателен при анализе. В своем заявлении он делает еще одно спорное утверждение. Перро эль Гато заявил, что в момент покушения на Александра Захарченко система глушения радиосигналов не работала: «На видео совершенно четко видно, как девушка в камуфляже, сопровождавшая Захарченко, разговаривает по мобильному телефону, входя вместе с ним в здание».

На самом деле девушка не разговаривала по телефону, а лишь входила с ним в помещение, прижав аппарат к уху. Так выглядят люди, которые ждут звонка либо пытаются дозвониться, но не могут.