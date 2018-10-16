Порошенко отреагировал на отказ РПЦ от отношений с Константинополем
16 октября 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Пётр Порошенко высказался по поводу решения Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 15 октября объявил, что Священный Синод РПЦ принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его антиканоничных действий в отношении автокефалии Украинской церкви. Священник подчеркнул: "Это было вынужденное решение".
Сегодня Порошенко написал в Twitter: "Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение вселенского патриархата означает, что мы на правильном пути". По словам Порошенко, РПЦ становится "на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием".
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что украинские власти "набрались наглости" вмешиваться в дела церкви и диктовать там свою "политическую линию". Добкин заявил, что сейчас Украина переживает "церковный сепаратизм" и
ответственность за это нардеп возложил на украинского президента Петра Порошенко.
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