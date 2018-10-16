Порошенко отреагировал на отказ РПЦ от отношений с Константинополем

Президент Украины Пётр Порошенко высказался по поводу решения Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Верующим РПЦ закрыт путь на Афон

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 15 октября объявил, что Священный Синод РПЦ принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его антиканоничных действий в отношении автокефалии Украинской церкви. Священник подчеркнул: "Это было вынужденное решение".

Сегодня Порошенко написал в Twitter: "Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение вселенского патриархата означает, что мы на правильном пути". По словам Порошенко, РПЦ становится "на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием".

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что украинские власти "набрались наглости" вмешиваться в дела церкви и диктовать там свою "политическую линию". Добкин заявил, что сейчас Украина переживает "церковный сепаратизм" и

ответственность за это нардеп возложил на украинского президента Петра Порошенко.