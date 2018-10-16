Обозначены «три оставшихся шага» до капитуляции киевских властей перед Россией
16 октября 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
До капитуляции Украины перед Москвой «осталось три шага». Об этом говорится в заметке, опубликованной в российском сегменте интернета.
«ПолитНавигатор» процитировал депутата Верховной Рады Ивана Винника, который заявил, что в результате взрывов и пожаров Вооруженные силы Украины остались без половины своих складов. На данный момент в распоряжении ВСУ имеются три больших арсенала с боеприпасами. Если и они погибнут в огне, капитуляция перед Россией станет очевидной, отметил Винник.
На минувшей неделе произошел крупный пожар на военном складе под Черниговом. Согласно подсчетам украинского парламентария Антона Геращенко, инцидент привел к уничтожению 80% боеприпасов, хранившихся на территории объекта.
Киевские политики периодически заявляют о том, что их страна якобы находится в состоянии войны с Россией. В Москве эти утверждения опровергают.
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