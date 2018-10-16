Герцогиня Меган впервые показалась на публике после объявления о беременности

В понедельник герцогиня Сассекская впервые показалась на публике после объявления о беременности. Вчера было сделано официальное заявление о том, что принц Гарри и его жена скоро станут родителями.

Известно, что первенец герцога и герцогини Сассекских появится на свет уже будущей весной. Отметим, что поклонники семейной пары уже несколько месяцев подозревали, что Меган ждет ребенка.

Напомним, что на днях принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Австралию с официальным визитом. Для первого появления на людях после сообщения о беременности бывшая американская актриса выбрала белое платье по фигуре и туфле на шпильке, передает teleprogramma.pro. Многие отметили, что стройная и подтянутая женщина за первый триместр набрала несколько килограммов.