На Украине рассказали, с помощью каких действий Киев может вернуть контроль над объявившими о своей независимости Донецком и Луганском. По данному вопросу высказался эксперт Григорий Перепелица.

Аналитик заявил, что украинские власти должны реализовать в Донбассе «хорватский сценарий». Он, по словам Перепелицы, подразумевает подчинение «многоходовой дипломатии» военной стратегии и проведение «блестящей» силовой операции против самопровозглашенных государств.

Если Киев изберет подобный курс, его ждет успех, отметил эксперт. Согласно точке зрения Перепелицы, нынешняя политика Украины в отношении ДНР и ЛНР обрекает страну на поражение, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе объяснили невозможность признания Москвой независимости республик Донбасса. Соответствующее заявление сделал депутат Константин Затулин.