Оглашены детали возможного «хорватского сценария» завоевания Донбасса Украиной
16 октября 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине рассказали, с помощью каких действий Киев может вернуть контроль над объявившими о своей независимости Донецком и Луганском. По данному вопросу высказался эксперт Григорий Перепелица.
Аналитик заявил, что украинские власти должны реализовать в Донбассе «хорватский сценарий». Он, по словам Перепелицы, подразумевает подчинение «многоходовой дипломатии» военной стратегии и проведение «блестящей» силовой операции против самопровозглашенных государств.
Если Киев изберет подобный курс, его ждет успех, отметил эксперт. Согласно точке зрения Перепелицы, нынешняя политика Украины в отношении ДНР и ЛНР обрекает страну на поражение, пишет «ПолитНавигатор».
Ранее сообщалось, что в Государственной Думе объяснили невозможность признания Москвой независимости республик Донбасса. Соответствующее заявление сделал депутат Константин Затулин.
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