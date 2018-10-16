Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики рано утром во вторник, 16 октября, заявило, что украинские силовики не менее семи раз за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР.

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что под обстрел минометов, гранатометов, арторудий, БМП, пулеметов, а также стрелкового оружия попали некоторые районы населенных пунктов Михайловка, Лозовое, Калиново, Сокольники, Калиновка и Донецкий.

Источник сообщил РИА "Новости", что в настоящий момент данные о жертвах и пострадавших среди мирных жителей из-за нарушения "школьного перемирия" устанавливаются.

Уточняется, что украинская сторона в свою очередь обвинила ополченцев сразу в 37 случаях обстрела.