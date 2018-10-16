Бывший глава Пентагона знает, как улучшить отношения между Россией и США

Бывший глава Пентагона Уильям Перри назвал способ улучшения отношений между Россией и США. Экс-министр обороны страны признал, что в настоящий момент связи двух стран находятся в плохом состоянии.

По словам Перри, Россия и США остро нуждаются в широкой беседе на неофициальном уровне, которая была бы похожа на форум "Диалог Форта Росс". Бывший руководитель Пентагона сделал соответствующее заявления после завершения в Сан-Франциско вышеуказанного мероприятия, передает РИА "Новости".

Напомним, "Диалог Форта Росс" является российско-американским форумом, на который в последние шесть лет приезжают политики, предприниматели, деятели культуры и многие другие. Данная конференция получила название в честь русского поселения, которое в XIX веке находилось в Калифорнии.