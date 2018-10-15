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Два националистических батальона отозваны с передовой в Донбассе
15 октября 2018, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский националист и депутат Верховной рады Дмитрий Ярош объявил, что отзывает с линии фронта в Донбассе два отдельных добровольческих батальона для формирования «отрядов самообороны».
«Пятый и восьмой отдельные батальоны «Украинской добровольческой армии» выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Война продолжается. Пока будет продолжаться война, мы будем принимать в ней участие. Сегодня самое главное задание для УДА – это развитие территориальных отрядов обороны», - заявил Дмитрий Ярош.
Депутат Рады уточнил, что основной задачей этих «отрядов самообороны» будет «собрать всех, кто воевал, в единый ударный кулак», чтобы помочь украинским государственным структурам не допустить «российского реванша», пишет Lenta.ru.
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