Два националистических батальона отозваны с передовой в Донбассе

Украинский националист и депутат Верховной рады Дмитрий Ярош объявил, что отзывает с линии фронта в Донбассе два отдельных добровольческих батальона для формирования «отрядов самообороны».

«Пятый и восьмой отдельные батальоны «Украинской добровольческой армии» выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Война продолжается. Пока будет продолжаться война, мы будем принимать в ней участие. Сегодня самое главное задание для УДА – это развитие территориальных отрядов обороны», - заявил Дмитрий Ярош.

Депутат Рады уточнил, что основной задачей этих «отрядов самообороны» будет «собрать всех, кто воевал, в единый ударный кулак», чтобы помочь украинским государственным структурам не допустить «российского реванша», пишет Lenta.ru.