Лукашенко высказался о ситуации с православной церковью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом прокомментировал ситуацию раскола, происходящую в последнее время в православном мире.

Александр Лукашенко очень тепло приветствовал предстоятеля Русской православной церкви, находящегося с визитом в Белоруссии: «Всегда в канун наших встреч я вспоминаю ваш период служения в Церкви до патриаршего сана. У нас в Белоруссии всегда были очень теплые воспоминания».

Во время встречи с патриархом Кириллом президент Белоруссии отметил, что в последние годы мир изменился: «Мир мало того что ускорился, он изменился не к лучшему». В этих обстоятельствах Александр Лукашенко подчеркнул важность единства в Церкви: «Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол – это всегда плохо. Опаснее всего – последствия. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии».

«Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле», - заверил Лукашенко предстоятеля РПЦ, пожелав патриарху Кириллу мудрости и терпения, сообщает БЕЛТА.