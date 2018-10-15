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Песков прокомментировал заявление Трампа о "жесткой встрече" с Путиным
15 октября 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что его встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки была «очень жесткой».
«Наш президент сказал на пресс-конференции по итогам саммита, что открыто ставились все вопросы. В этом плане встреча действительно была жесткой. Оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях. В этом плане да, она была жесткой, потому что проблемы откровенно назывались своими именами», - рассказал Дмитрий Песков.
Тем не менее, подчеркнул Дмитрий Песков, во время российско-американских переговоров в Хельсинки и российский, и американский президенты оставались в пределах дипломатических рамок: «Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки дипломатических приличий – нет, все было в рамках», - цитирует РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, почему он не критикует российского лидера Владимира Путина, заявил, что прошедшая летом в Хельсинки встреча с президентом России была «очень жесткой».
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