Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что его встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки была «очень жесткой».

«Наш президент сказал на пресс-конференции по итогам саммита, что открыто ставились все вопросы. В этом плане встреча действительно была жесткой. Оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях. В этом плане да, она была жесткой, потому что проблемы откровенно назывались своими именами», - рассказал Дмитрий Песков.

Тем не менее, подчеркнул Дмитрий Песков, во время российско-американских переговоров в Хельсинки и российский, и американский президенты оставались в пределах дипломатических рамок: «Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки дипломатических приличий – нет, все было в рамках», - цитирует РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, почему он не критикует российского лидера Владимира Путина, заявил, что прошедшая летом в Хельсинки встреча с президентом России была «очень жесткой».