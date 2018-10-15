Политолог: «Европа предвзята»

Таллин не может отказаться от оценки ущерба, нанесенного стране «советской оккупацией». В противном случае, будет признана бессмысленность и ненужность действий тех, кто в годы Советской власти боролся против оккупационного режима. Эту мысль выразил журналистам глава комиссии Минюста, историк Тоомас Хийо.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, что в Европе сегодня все перевернуто с ног на голову. Об этом сообщает НСН.

«Европа предвзята. Она 25 лет с момента распада СССР не замечает, что, по крайней мере, два челна ЕС - Эстония с Латвией, - устроили на своей территории апартеид по отношению к русскому населению. Люди, которые в 90-е годы не готовы были с этим бороться, говорили: «Сейчас они вступят в ЕС, НАТО и эти организации возьмут на себя наведение порядка». Никто не верил, что Европа будет терпеть нравы, которые не терпела даже в Южной Африке при режиме апартеида», - заявил эксперт.