В Великобритании кошка помогла своей хозяйке обнаружить рак

Кошка помогла жительнице Великобритании Анджеле Тиннинг обнаружить рак и вовремя заняться своим здоровьем. Оказалось, что домашняя любимица по кличке Мисси в какой-то момент начала вести себя странно.

По словам британки, кошка часто лежала у хозяйки на груди, хотя раньше не проявляла нежность. Через некоторое время Тиннинг заметила, что у нее болит грудная клетка. Она решила обратиться в больницу, где у нее обнаружили предраковые клетки. Как уточняет РИА "Новости", врачи провели операцию и удалили измененные ткани.

Через пару лет кошка вновь начала вести себя необычно. Женщина заметила это и снова обратилась к медикам. На сей раз жительнице Британии диагностировали онкологию. Она вновь перенесла операцию и теперь чувствует себя хорошо.

Анджела признается, что очень благодарна своей спасительнице Мисси.