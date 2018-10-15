В Японии становятся все более популярными "уроки по плачу", которые теперь проводят во многих учебных заведениях и компаниях. Согласно последней информации, занятия прекрасно помогают снимать стресс.

Эксперты утверждают, что слезы являются способом защиты психики от накопленного напряжения, поэтому их нельзя держать в себе. Как сообщает издание The Japan Times, бывший учитель средней школы Хидефуми Ешида, являющийся "учителем по плачу", предлагает стимулировать выход слез при помощи печальной музыки, сентиментальных фильмов и трогательных книг. Многие начинают ощущать легкость и спокойствие после такого "сеанса плача".

Напомним, три года назад работодателей в Японии обязали предлагать своим сотрудникам прохождение особого теста на стресс.