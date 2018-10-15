В ЕС одобрили новый режим введения санкций за использование химоружия

Утром в понедельник, 15 октября, Евросоюз принял новый режим введения санкций в связи с созданием или применением химоружия. Соответствующие данные предоставили в пресс-службе Совета ЕС.

Согласно последней информации, теперь Европейский Союз получит возможность вводить ограничения против граждан и организаций, которые причастны к созданию химического оружия или же используют его для тех или иных целей, передает сегодня RT

Напомним, ранее сообщалось, что главы Министерств иностранных дел государств, входящих в ЕС, в понедельник одобрят вышеуказанный механизм введения санкций.