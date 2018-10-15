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Эксперт оценил слова Трампа об "угрозе" выборам в США со стороны Китая

15 октября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт оценил слова Трампа об "угрозе" выборам в США со стороны Китая
фото: pixabay.com
Российский эксперт в понедельник, 15 октября, прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай представляет для выборов в стране большую угрозу, чем Российская Федерация.
 
Трамп назвал сферу, в которой Китай опаснее России

Трамп назвал сферу, в которой Китай опаснее России

 
Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что с приближением выборов в конгресс мы все чаще будем слышать об атаках на американский институт выборов. Специалист напомнил, что антикитайские мотивы являлись одной из ключевых составляющих внешнеполитического курса Дональда Трампа и его соратников в 2016 году. После вступления политика в должность президента ему навязали "сверху" антироссийскую повестку.
 
Данюк в беседе с RT подчеркнул, что президент США пытается сейчас всячески игнорировать тему России и старается привлечь общественное внимание к другим вопросам. Он также заметил, что Трамп начнет постоянно "вбрасывать" информацию об опасности, исходящей от КНР, как только ему станет это выгодно.

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//Общество

Штрафы за зацепинг предлагают увеличить в 25 раз

Штрафы за зацепинг предлагают увеличить в 25 раз

Председатель комиссии МГД по безопасности Инна Святенко в понедельник, 15 октября, предложила увеличить штрафы за нарушение правил поведения на железной дороге, в частности, за зацепинг в 25 раз.

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Эксперт: новый механизм санкций ЕС "ломает" международные отношения

Эксперт: новый механизм санкций ЕС "ломает" международные отношения

Российский эксперт Юрий Почта в понедельник, 15 октября, высказался о принятии Европейским Союзом нового режима введения санкций в связи с разработкой или использованием химического оружия.

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Человечеству предрекли "рыбные войны" с участием России

Человечеству предрекли "рыбные войны" с участием России

Стремительный рост численности населения Земли к 2050 году может привести к нехватке мировых запасов рыбы, незаменимого источника белка для большого количества людей, это вызовет серьезные конфликты между странами.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

В соцсетях смеются над заявлением Порошенко о "корчащих" Россию "брендах"

В соцсетях смеются над заявлением Порошенко о "корчащих" Россию "брендах"

Пользователи социальных сетей смеются над заявлением украинского президента Украины Петра Порошенко о раздражающих Россию трех украинских "брендах". Комментируют: "Всё верно - корчит от смеха!".

//Происшествия

Мать Кокориных об аресте сыновей: катастрофа всей моей жизни

Мать Кокориных об аресте сыновей: катастрофа всей моей жизни

Мать игрока петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла прокомментировала арест сыновей. Спортсмен и его родственник попали в центр громкого скандала 8 октября.

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//Новости МирТесен



//В мире

111 тысяч человек отравились питьевой водой в Ираке

111 тысяч человек отравились питьевой водой в Ираке

111 тысяч человек отравились питьевой водой на территории провинции Басра в южной части страны. Об этом сообщил глава местного управления Верховного комиссара ООН по правам человека Махди ат-Тамими.

//Наука

Российские ученые создали уникальный метод борьбы с раком

Российские ученые создали уникальный метод борьбы с раком

Российские ученые и их зарубежные коллеги в рамках совместных исследований смогли создать уникальный метод лечения рака. Согласно последней информации, речь идет об использовании наноструктур.

//Культура

Год назад не стало Дмитрия Марьянова: друзья вспоминают актера

Год назад не стало Дмитрия Марьянова: друзья вспоминают актера

Ровно год назад из жизни ушел известный российский актер Дмитрий Марьянов. В понедельник, 15 октября, друзья, приятели и поклонники вспоминают скоропостижно скончавшегося в 47 лет артиста.

//Культура

Ушел из жизни режиссер Степан Пучинян

Ушел из жизни режиссер Степан Пучинян

В понедельник, 15 октября, стало известно, что ушел из жизни советский и российский режиссер Степан Пучинян. Данную информацию предоставили на официальном портале Союза кинематографистов России

//В мире

СМИ сообщили о принятии властями США курса на уничтожение республик Донбасса

СМИ сообщили о принятии властями США курса на уничтожение республик Донбасса

Администрация Соединенных Штатов взяла курс на уничтожение восставших против Киева Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в материале, выложенном российскими интернет-СМИ.

//Культура

«Дни Охи. 1940-1945» в Москве

«Дни Охи. 1940-1945» в Москве

С 19 октября по 20 ноября 2018 года в Музее Москвы можно будет познакомиться с важной и драматической страницей в истории Греции и её народа – участии страны во Второй мировой войне и греческом сопротивлении. Выставка приурочена к национальному празднику День Охи и подготовлена Отделом печати и коммуникаций Посольства Греции в Москве при поддержке Музея Москвы. Часть документальных фотографий, представленных на выставке, будет показана публике впервые.

//Новости партнеров

//Политика

Песков объяснил создание в Кремле департамента по Украине

Песков объяснил создание в Кремле департамента по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о создании в Кремле департамента по сотрудничеству с Украиной. Ранее об этом сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

//Общество

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Синоптики предупреждают о том, что скоро в Москву придет осеннее похолодание. Данную информацию в понедельник, 15 октября, предоставила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

//Общество

Обнародовано предупреждение об угрозе «захвата МКС пришельцами с планеты Нибиру»

Обнародовано предупреждение об угрозе «захвата МКС пришельцами с планеты Нибиру»

Находящаяся на орбите Земли Международная космическая станция может стать первым сооруженным человечеством объектом, который захватят обитатели планеты Нибиру. С таким заявлением выступили конспирологи.

//В мире

В Японии набирают популярность "уроки по плачу"

В Японии набирают популярность "уроки по плачу"

В Японии становятся все более популярными "уроки по плачу", которые теперь проводят во многих учебных заведениях и компаниях. Согласно последней информации, занятия прекрасно помогают снимать стресс.

//Происшествия

Автомобиль рухнул со второго этажа парковки одного из московских ТЦ

Автомобиль рухнул со второго этажа парковки одного из московских ТЦ

В понедельник, 15 октября, автомобиль рухнул с парковки одного из московских торговых центров. Согласно последней информации источников, машина пробила ограждение и упала со второго этажа паркинга.

//Происшествия

Адвокат Кокорина заявил, что его подзащитный пытался разнять дерущихся

Адвокат Кокорина заявил, что его подзащитный пытался разнять дерущихся

Адвокат футболиста Александра Кокорина в понедельник рассказал, что его подзащитный пытался остановить драку, а не ввязывался в нее. Ранее спортсмен был помещен под арест до 8 декабря текущего года.

//В мире

В ЕС одобрили новый режим введения санкций за использование химоружия

В ЕС одобрили новый режим введения санкций за использование химоружия

Утром в понедельник, 15 октября, Европейский Союз принял новый режим введения санкций в связи с созданием или применением химоружия. Соответствующие данные предоставили в пресс-службе Совета ЕС.

//В мире

Эксперт оценил слова Трампа об "угрозе" выборам в США со стороны Китая

Эксперт оценил слова Трампа об "угрозе" выборам в США со стороны Китая

Российский эксперт в понедельник, 15 октября, прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай представляет для выборов в стране большую угрозу, чем Российская Федерация.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Опубликованы четыре простые рекомендации медиков по предотвращению инфаркта

Опубликованы четыре простые рекомендации медиков по предотвращению инфаркта

Специалисты в области здравоохранения назвали четыре простые рекомендации, которые помогают предотвратить инфаркт миокарда. Соответствующая заметка появилась на страницах российских интернет-СМИ.

//Культура

Король фламенко Диего Эль Сигала выступит в Доме музыки

Король фламенко Диего Эль Сигала выступит в Доме музыки

Знаменитый певец фламенко, обладатель Latin Grammy Диего Эль Сигала выступит в Светлановском зале Дома музыки 27 октября. Музыкант и его группа представят фламенко-шоу «Lagrimas Negras» (Черные слезы), посвященное 15-летию одноименного альбома певца.

//В мире

Супруга принца Гарри ждет первенца

Супруга принца Гарри ждет первенца

В понедельник стало известно, что супруга британского принца Гарри ожидает первенца. Соответствующую информацию предоставили на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети.

//Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж

Оксана Акиньшина запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж

Известная российская актриса Оксана Акиньшина на днях запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж. В августе текущего года женщина сообщила, что разводится с супругом Арчилом Геловани.

//В мире

В Австралии кенгуру жестоко избил целую семью

В Австралии кенгуру жестоко избил целую семью

В Австралии на днях кенгуру жестоко избил семью, состоящую из трех человек, которая подкармливала животное. Происшествие случилось в тот день, когда мужчина в очередной раз принес "питомцу" еду.

//В мире

Выложены предсказания донбасского старца о гражданской войне на востоке Украины

Выложены предсказания донбасского старца о гражданской войне на востоке Украины

Умерший в 2002 году донбасский старец Зосима предсказывал гражданскую войну на востоке Украины. Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад опубликовали российские интернет-СМИ.

//Новости Redtram

//Происшествия

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на Урале, есть пострадавшие

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на Урале, есть пострадавшие

Утром в понедельник, 15 октября, в Аргаяшском районе Челябинской области произошло ДТП с участием маршрутки. Согласно последней информации, транспортное средство с пассажирами вылетело в кювет.

//Происшествия

В Петербурге неизвестные открыли стрельбу по трамваям

В Петербурге неизвестные открыли стрельбу по трамваям

В Санкт-Петербурге неизвестные открыли стрельбу по трамваям. Согласно последней информации ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области, одна из пассажирок пострадала от осколков стекла.

//В мире

Борис Джонсон: Лондон должен "сопротивляться" на переговорах с ЕС по Brexit

Борис Джонсон: Лондон должен "сопротивляться" на переговорах с ЕС по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 15 октября, посоветовал властям страны "сопротивляться" в ходе переговоров с Европейским Союзом по условиям Brexit.

//В мире

Президент Болгарии прокомментировал жестокое убийство журналистки Мариновой

Президент Болгарии прокомментировал жестокое убийство журналистки Мариновой

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал убийство болгарской журналистки и телеведущей Виктории Мариновой. Обезображенное тело 30-летней женщины было найдено 6 октября в парке города Русе.

//В мире

Политолог назвал единственный способ решения проблемы воюющего с Киевом Донбасса

Политолог назвал единственный способ решения проблемы воюющего с Киевом Донбасса

Украинский политолог Александр Охрименко назвал единственный способ решения проблемы восставшего против Киева Донбасса. С соответствующим заявлением эксперт выступил в эфире российского телевидения.

//В мире

Известный американский актер призвал жителей США "свергнуть" правительство

Известный американский актер призвал жителей США "свергнуть" правительство

Известный американский актер призвал жителей Соединенных Штатов Америки "свергнуть" действующее правительство. Артист выступил с речью в Нью-Гэмпшире на ужине, организованном демократической партией.

//В мире

Стала известна «фатальная ошибка» борющейся за власть на Украине Юлии Тимошенко

Стала известна «фатальная ошибка» борющейся за власть на Украине Юлии Тимошенко

Соревнование с действующим президентом Украины Петром Порошенко за симпатии националистов – «фатальная ошибка» Юлии Тимошенко. Об этом говорится в заметке, выложенной в российском сегменте интернета.

//В мире

СМИ: принц Гарри и его жена едва не попали в авиакатастрофу

СМИ: принц Гарри и его жена едва не попали в авиакатастрофу

Британский принц Гарри и его супруга Меган едва не погибли а авиакатастрофе. Согласно последней информации источников, происшествие случилось в конце сентября, когда чета направлялась в Нидерланды.

//В мире

Украинский депутат раскрыл причину отказа командования ВСУ от штурма Донецка

Украинский депутат раскрыл причину отказа командования ВСУ от штурма Донецка

На Украине рассказали, почему Вооруженные силы страны отказалось от штурма восставшего против киевских властей Донецка. Соответствующее заявление сделал Александр Животовский, депутат горсовета Бучи.

//В мире

СМИ: Ким Чен Ын не пожелал предоставить США список ядерных объектов

СМИ: Ким Чен Ын не пожелал предоставить США список ядерных объектов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не пожелал предоставить госсекретарю США Майку Помпео список ядерных объектов для осмотра до подписания декларации о завершении Корейской войны 1950-1953 годов.

//В мире

Трамп назвал сферу, в которой Китай опаснее России

Трамп назвал сферу, в которой Китай опаснее России

Американский лидер Дональд Трамп признался, что в некоторых вопросах Китай опаснее Российской Федерации. Соответствующее заявление президент США сделал в рамках беседы с журналистом телерадиосети CBS.

//В мире

Издание National Interest сообщило о "провале" США в Сирии

Издание National Interest сообщило о "провале" США в Сирии

В одном из американских изданий появился материал, в котором сообщается о "провале" США в Сирии. Согласно данным автора статьи, в настоящий момент президенту САР Башару Асаду ничто не угрожает.

//В мире

Видео, как водопад стал течь в обратном направлении‍ из-за шторма

Видео, как водопад стал течь в обратном направлении‍ из-за шторма

В Шотландии очевидец заснял на видео, как шторм «Каллум», обрушившийся на Великобританию 12 октября, заставил водопад течь в обратном направлении. Удивительное явление можно было наблюдать на острове Скай.

//В мире

СМИ: украинские радикалы устроили погром в офисе Медведчука в Киеве

СМИ: украинские радикалы устроили погром в офисе Медведчука в Киеве

На Украине радикалы в воскресенье устроили погром в офисе лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа", представителя в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин показал "краски осени" вокруг замка под знаменитую песню Пугачевой

Максим Галкин показал "краски осени" вокруг замка под знаменитую песню Пугачевой

Максим Галкин опубликовал обзорное видео с буйными осенними красками, отметив в подписи к нему, что такого уже не было лет 10: "Сегодня с утра заснял вокруг дома. Какие же краски у нынешней осени!"

//Общество

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю с 15 октября

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю с 15 октября

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю с 15 октября. Первый рабочий день порадует жителей столичного региона необычайным для октября теплом. Может быть установлен новый температурный рекорд.

//В мире

Опубликовано видео уничтожения американского танка

Опубликовано видео уничтожения американского танка

В Интернете появилось видео с моментом уничтожения знаменитого танка США Abrams, который в Штатах называют «непобедимым». Танк принадлежал войскам Саудовской Аравии, его взорвали повстанцы.

//Происшествия

В ДТП под Астраханью погибли четыре человека

В ДТП под Астраханью погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Енотаевском районе Астраханской области. Авария произошла сегодня днем недалеко от села Ветлянка.

//Общество

Опубликовано эмоциональное интервью главы NASA об аварии "Союза"

Опубликовано эмоциональное интервью главы NASA об аварии "Союза"

В сети опубликовано интервью главы NASA Джима Брайденстайна по поводу аварии "Союза". Голос Джима Брайденстайна задрожал, когда он рассказал, что какое-то время не было никакой информации о космонавтах.

//Общество

Жена Кокорина объяснила поведение мужа: "у него накопилось"

Жена Кокорина объяснила поведение мужа: "у него накопилось"

Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что скандальное поведение его мужа связано с пропуском чемпионата мира 2018 года из-за травмы. Ему "было психологически тяжело после ЧМ".

//Спорт

Сборная России уверенно победила сборнуюТурции со счетом 2:0

Сборная России уверенно победила сборнуюТурции со счетом 2:0

14 октября 2018 состоялся матч с участием сборной России и сборной Турции в Сочи на стадионе «Фишт». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским.

//Политика

Евкуров рассказал, какие советы ему дал Путин по ситуации в Ингушетии

Евкуров рассказал, какие советы ему дал Путин по ситуации в Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал, какие советы по ситуации в Ингушении ему дал президент России Владимир Путин. По словам Евкурова, ему позвонил Путин и сказал: "Давайте с людьми разговаривайте".

//В мире

В результате неуставных отношений в Донбассе убиты двое военных ВСУ

В результате неуставных отношений в Донбассе убиты двое военных ВСУ

Двое человек из состава украинских оккупационных сил в Донбассе погибли в результате неуставных взаимоотношений, в том числе на национальной почве, сообщил глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

//Общество

Figaro сообщает о задержании полицией в Париже 23 чеченцев

Figaro сообщает о задержании полицией в Париже 23 чеченцев

Французская газета Figaro написала о задержании полицией в ходе спецоперации 23 чеченцев в пригороде Парижа. Посольство РФ в Париже проверяет информацию французских СМИ о задержании чеченцев.

//Происшествия

В Москве обрушились строительные леса, упали пять человек

В Москве обрушились строительные леса, упали пять человек

В ходе реконструкции здания в центре Москвы пять человек упали сегодня со строительных лесов. Четверо из них получили травмы. Происшествие случилось в Газетном переулке.

//В мире

В Киеве полиция задержала десятки человек возле Киево-Печерской лавры

В Киеве полиция задержала десятки человек возле Киево-Печерской лавры

В Киеве в воскресенье, 14 октября, сотрудники полиции задержали примерно 30 молодых людей возле Киево-Печерской лавры. Причины массового задержания людей пока неизвестны, - передает «Громадське».

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