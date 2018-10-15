Российский эксперт в понедельник, 15 октября, прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай представляет для выборов в стране большую угрозу, чем Российская Федерация.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что с приближением выборов в конгресс мы все чаще будем слышать об атаках на американский институт выборов. Специалист напомнил, что антикитайские мотивы являлись одной из ключевых составляющих внешнеполитического курса Дональда Трампа и его соратников в 2016 году. После вступления политика в должность президента ему навязали "сверху" антироссийскую повестку.