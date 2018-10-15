Супруга принца Гарри ждет первенца

В понедельник стало известно, что супруга британского принца Гарри ожидает первенца. Соответствующую информацию предоставили на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети.

Согласно официальным данным, опубликованным в Twitter, герцог и герцогиня Сассекские станут родителями уже весной будущего года.

Напомним, поклонники принца Гарри и его жены уже несколько месяцев подозревают, что у супругов скоро появится ребенок. Периодически в сети появлялись снимки, на которых можно было рассмотреть изменившуюся фигуру женщины, однако никаких комментариев от супругов не поступало.