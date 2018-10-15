Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 15 октября, посоветовал властям страны "сопротивляться" в ходе переговоров с Европейским Союзом по условиям Brexit.

Политик заявил, что после двух лет давления и помыкания со стороны ЕС Соединенному Королевству следует все же начать "сопротивляться" и выражать собственное мнение, передает kp.ru.

Борис Джонсон в своей статье, для издания The Daily Telegraph, также отметил, что Лондону нужно заключать с Евросоюзом договор, похожий на тот, который в настоящий момент действует между Канадой и ЕС.

Отметим, что экс-глава МИД Британии ранее уже критиковал позицию, котороую правительство страны заняло на переговорах по Brexit.