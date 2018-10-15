Борис Джонсон: Лондон должен "сопротивляться" на переговорах с ЕС по Brexit
15 октября 2018, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 15 октября, посоветовал властям страны "сопротивляться" в ходе переговоров с Европейским Союзом по условиям Brexit.
Политик заявил, что после двух лет давления и помыкания со стороны ЕС Соединенному Королевству следует все же начать "сопротивляться" и выражать собственное мнение, передает kp.ru.
Борис Джонсон в своей статье, для издания The Daily Telegraph, также отметил, что Лондону нужно заключать с Евросоюзом договор, похожий на тот, который в настоящий момент действует между Канадой и ЕС.
Отметим, что экс-глава МИД Британии ранее уже критиковал позицию, котороую правительство страны заняло на переговорах по Brexit.
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