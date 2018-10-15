//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Оксана Акиньшина запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж
- Максим Галкин показал "краски осени" вокруг замка под знаменитую песню Пугачевой
- Лолита придумала, как ей попасть на Украину
- Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Выложены предсказания донбасского старца о гражданской войне на востоке Украины
15 октября 2018, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]
Умерший в 2002 году донбасский старец Зосима предсказывал гражданскую войну на востоке Украины. Об этом рассказывается в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.
Как пишет издание «Украина.ру», схиархимандрит говорил о том, что «на наши главы упадет эта огненная чаша гнева Божия». В своих проповедях Зосима прогнозировал скорое наступление времени, когда «преступников будет больше, чем нормальных людей». Священнослужитель призывал паству готовиться к тяжким испытаниям, при этом он полагал, что верующим нужно надеяться на лучшее.
На минувшей неделе сообщалось, что в трудах основоположника классической механики Исаака Ньютона обнаружили предсказание о грядущем конце света. Исследователь наследия британского физика Флориан Фрейштетер заявил, что Ньютон называл в качестве даты апокалипсиса 2060 год.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
Эксперт: новый механизм санкций ЕС "ломает" международные отношения
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В соцсетях смеются над заявлением Порошенко о "корчащих" Россию "брендах"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Культура
Год назад не стало Дмитрия Марьянова: друзья вспоминают актера
//В мире
СМИ сообщили о принятии властями США курса на уничтожение республик Донбасса
//Культура
//Новости партнеров
//Политика
//Общество
Обнародовано предупреждение об угрозе «захвата МКС пришельцами с планеты Нибиру»
Автомобиль рухнул со второго этажа парковки одного из московских ТЦ
//В мире
В ЕС одобрили новый режим введения санкций за использование химоружия
//Новости СМИ2
//Здоровье
Опубликованы четыре простые рекомендации медиков по предотвращению инфаркта
//Культура
//В мире
//В мире
//Новости Redtram
Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на Урале, есть пострадавшие
//В мире
Борис Джонсон: Лондон должен "сопротивляться" на переговорах с ЕС по Brexit
//В мире
Политолог назвал единственный способ решения проблемы воюющего с Киевом Донбасса
//В мире
Стала известна «фатальная ошибка» борющейся за власть на Украине Юлии Тимошенко
//В мире
Украинский депутат раскрыл причину отказа командования ВСУ от штурма Донецка
//В мире
//В мире
Видео, как водопад стал течь в обратном направлении из-за шторма
Максим Галкин показал "краски осени" вокруг замка под знаменитую песню Пугачевой
//В мире
//Общество
Опубликовано эмоциональное интервью главы NASA об аварии "Союза"
//Спорт
Сборная России уверенно победила сборнуюТурции со счетом 2:0
//В мире
В результате неуставных отношений в Донбассе убиты двое военных ВСУ