Выложены предсказания донбасского старца о гражданской войне на востоке Украины

Умерший в 2002 году донбасский старец Зосима предсказывал гражданскую войну на востоке Украины. Об этом рассказывается в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

Как пишет издание «Украина.ру», схиархимандрит говорил о том, что «на наши главы упадет эта огненная чаша гнева Божия». В своих проповедях Зосима прогнозировал скорое наступление времени, когда «преступников будет больше, чем нормальных людей». Священнослужитель призывал паству готовиться к тяжким испытаниям, при этом он полагал, что верующим нужно надеяться на лучшее.

На минувшей неделе сообщалось, что в трудах основоположника классической механики Исаака Ньютона обнаружили предсказание о грядущем конце света. Исследователь наследия британского физика Флориан Фрейштетер заявил, что Ньютон называл в качестве даты апокалипсиса 2060 год.