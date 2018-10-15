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Политолог назвал единственный способ решения проблемы воюющего с Киевом Донбасса
15 октября 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский политолог Александр Охрименко назвал единственный способ решения проблемы восставшего против Киева Донбасса. С соответствующим заявлением эксперт выступил в эфире российского телевидения.
Охрименко, принявший участие в одном из политических ток-шоу канала «Россия-1», отметил, что Москва должна признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, после чего на линию разграничения следует ввести миротворческий контингент. В случае подобного развития событий ситуация в зоне боевых действий будет заморожена, как ранее это произошло в Абхазии, заявил эксперт. Он добавил, что минские соглашения не помогут урегулировать конфликт, поскольку данные договоренности «мертвы».
Некоторое время назад сообщалось, что украинский депутат Александр Животовский раскрыл причину отказа армейского командования от штурма Донецка в 2014 году.
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