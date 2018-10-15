Известный американский актер призвал жителей Соединенных Штатов Америки "свергнуть" действующее правительство. Артист выступил с речью в Нью-Гэмпшире на ужине, организованном демократической партией.

Алек Болдуин подчеркнул, что "свергнуть" власть можно только одним способом – выборами. Актер отметил, что этот организованный, формальный и законный путь поможет сместить Дональда Трампа и его администрацию, передает в понедельник, 15 октября, портал Газета.Ru.

По словам артиста, республиканцы не являются "строителями", напротив – они целенаправленно разрушают страну, уточняет Associated Press.