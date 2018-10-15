111 тысяч человек отравились питьевой водой в Ираке
15 октября 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
111 тысяч человек отравились питьевой водой на территории провинции Басра в южной части страны. Об этом сообщил глава местного управления Верховного комиссара ООН по правам человека Махди ат-Тамими.
Согласно последней информации, среди пострадавших оказались также дети и подростки. С начала учебного года случаи заболевания среди школьников существенно участились, передает ФБА "Экономика сегодня". Отметим, что ранее было известно о 27 тысячах пострадавших.
Организация Объединенных Наций требует, чтобы власти Ирака как можно скорее выработали максимально серьезную позицию по данному вопросу.
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