111 тысяч человек отравились питьевой водой в Ираке

111 тысяч человек отравились питьевой водой на территории провинции Басра в южной части страны. Об этом сообщил глава местного управления Верховного комиссара ООН по правам человека Махди ат-Тамими.

Согласно последней информации, среди пострадавших оказались также дети и подростки. С начала учебного года случаи заболевания среди школьников существенно участились, передает ФБА "Экономика сегодня". Отметим, что ранее было известно о 27 тысячах пострадавших.

Организация Объединенных Наций требует, чтобы власти Ирака как можно скорее выработали максимально серьезную позицию по данному вопросу.