Стала известна «фатальная ошибка» борющейся за власть на Украине Юлии Тимошенко

Соревнование с действующим президентом Украины Петром Порошенко за симпатии националистов – «фатальная ошибка» Юлии Тимошенко. Об этом говорится в заметке, выложенной в российском сегменте интернета.

Сайт «ПолитНавигатор» процитировал киевского политического эксперта Сергея Белашко, который заявил, что Тимошенко, пытаясь сыграть на чужом электоральном поле, лишается шанса повысить свой рейтинг. Если лидер партии «Батькивщина» будет продолжать действовать в подобном ключе, она проиграет Порошенко на выборах президента, полагает Белашко.

Граждане Украины проголосуют за нового главу государства весной следующего года. Социологические исследования свидетельствуют, что на сегодняшний день Юлия Тимошенко является самым популярным политиком из тех, кто планирует принять участие в кампании.

Ранее сообщалось, что Тимошенко снова заподозрили в употреблении запрещенных веществ.