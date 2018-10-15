СМИ: Ким Чен Ын не пожелал предоставить США список ядерных объектов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не пожелал предоставить госсекретарю США Майку Помпео список ядерных объектов для осмотра до подписания декларации о завершении Корейской войны 1950-1953 годов.

Согласно последней информации, Помпео попросил о предоставлении хотя бы частичного списка ядерных объектов, на что глава КНДР ответил весьма неожиданно. Политик заявил, что в условиях отсутствия доверительных отношений между Северной Кореей и США американские власти не смогут поверить в документ, даже если получат его.

Ким Чен Ын убежден, что для денуклеаризации в первую очередь следует установить доверие между Штатами и КНДР, сообщает японское издание "Ёмиури", ссылаясь на анонимные источники.