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Украинский депутат раскрыл причину отказа командования ВСУ от штурма Донецка

15 октября 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский депутат раскрыл причину отказа командования ВСУ от штурма Донецка
фото: globallookpress.com

На Украине рассказали, почему командование Вооруженных сил страны отказалось от штурма восставшего против киевских властей Донецка в 2014 году. Соответствующее заявление сделал Александр Животовский, депутат горсовета Бучи.

Украинских ветеранов войны в Донбассе поздравили видео-клипом с ополченцами

Украинских ветеранов войны в Донбассе поздравили видео-клипом с ополченцами

По словам Животовского, принимавшего участие в силовой операции в Донбассе, четыре года назад ВСУ, несмотря на неудовлетворительный уровень обеспечения, было под силу взять столицу самопровозглашенной ДНР, однако удержать город украинская армия не смогла бы. Киевское командование отказалось от проведения операции, так как опасалось, что она в итоге приведет к разгрому вошедших в Донецк соединений, процитировало депутата интернет-издание ФАН.

Накануне сообщалось, что украинских ветеранов поздравили видеоклипом с ополченцами и убитым главой ДНР Александром Захарченко. Инцидент произошел в городе Конотопе.

 

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