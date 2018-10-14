Опубликовано видео уничтожения американского танка

В Интернете появилось видео с моментом уничтожения знаменитого танка США Abrams, который в Штатах называют «непобедимым». Танк принадлежал войскам Саудовской Аравии, его взорвали повстанцы.

Из какого оружия был подбит танк M1A2S Abrams, не сообщается.

Повстанцы захватили экипаж боевой машины врасплох без прикрытия пехоты. Танкистам удалось скрыться. Видеозапись была опубликована в Twitter.