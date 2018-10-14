СМИ: украинские радикалы устроили погром в офисе Медведчука в Киеве

На Украине представители радикальных националистических организаций устроили погром в офисе лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа", украинского представителя в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

По информации интернет-издания "Левый берег", радикалы устроили погром в здании на улице Липинского, где, по их мнению, базируется офис Медведчука. На сайте движения "Украинский выбор" адрес указан Большая Васильковская, - сообщает РИА Новости.

"Участники погрома выбили роллету, защищавшую окно, и бросили внутрь помещения файеры", — говорится в сообщении "Левого берега". Сотрудники правоохранительных органов е начали расследование нападения на здание якобы офиса Виктора Медведчука.

Украинские СМИ пишут, что Виктор Медведчук собирается баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду Украины.