//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Максим Галкин показал "краски осени" вокруг замка под знаменитую песню Пугачевой
- Лолита придумала, как ей попасть на Украину
- Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем
- Альбина Джанабаева дала отпор: Никто детей не бросал! Они ни в чем не нуждаются!
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В результате неуставных отношений в Донбассе убиты двое военных ВСУ
14 октября 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Двое человек из состава украинских оккупационных сил в Донбассе погибли в результате неуставных взаимоотношений, в том числе на национальной почве, сообщил глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По данным разведки, в двух бригадах украинской армии под воздействием наркотических средств была открыта стрельба.
Один из украинских военнослужащих, находясь под действием психотропных веществ, покинул взводный опорный пункт в районе населённого пункта Верхнеторецоке. После чего он занял оборону и открыл огонь из автомата по сослуживцам. На уговоры сослуживцев сдаться реакции не последовало, военный лишь выкрикивал националистические лозунги. Он был убит.
Как отметил Безсонов, это далеко не единственный инцидент с летальным исходом. Так, один из капитанов ВСУ проводил проверку наблюдательных постов в районе населенного пункта Новотроицкое и застал личный состав за употреблением наркотических веществ. Один из бойцов после высказанных замечаний со стороны командующего дождался, когда капитан повернулся спиной, и открыл по нему стрельбу из автомата.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Видео, как водопад стал течь в обратном направлении из-за шторма
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В соцсетях смеются над заявлением Порошенко о "корчащих" Россию "брендах"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//В мире
СМИ: украинские радикалы устроили погром в офисе Медведчука в Киеве
//Новости партнеров
//Общество
Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю с 15 октября
//Общество
//В мире
В результате неуставных отношений в Донбассе убиты двое военных ВСУ
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Видео, как менеджеров выгнали на пробежку в трусах за плохие продажи
//Новости Redtram
//В мире
В Нидерландах заявили, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией
Видео, как ураган "Майкл" разнес самолеты и автомобили по базе ВВС США
//Общество
Футболист Денис Глушаков может быть привлечен к уголовной ответственности
//В мире
В центре Киева произошли столкновения с полицией, применялся газ
//Наука
//Общество
//Здоровье
//Общество
//Общество
Сергей Прокопьев с борта МКС рассказал о главном страхе космонавтов
//Армия
Научное судно "Горизонт" завершило рекордный по длительности поход в Арктику
//В мире
В США бутылка французского вина 1945 года ушла с молотка, побив рекорд стоимости