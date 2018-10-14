В результате неуставных отношений в Донбассе убиты двое военных ВСУ

Двое человек из состава украинских оккупационных сил в Донбассе погибли в результате неуставных взаимоотношений, в том числе на национальной почве, сообщил глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По данным разведки, в двух бригадах украинской армии под воздействием наркотических средств была открыта стрельба.

Один из украинских военнослужащих, находясь под действием психотропных веществ, покинул взводный опорный пункт в районе населённого пункта Верхнеторецоке. После чего он занял оборону и открыл огонь из автомата по сослуживцам. На уговоры сослуживцев сдаться реакции не последовало, военный лишь выкрикивал националистические лозунги. Он был убит.

Как отметил Безсонов, это далеко не единственный инцидент с летальным исходом. Так, один из капитанов ВСУ проводил проверку наблюдательных постов в районе населенного пункта Новотроицкое и застал личный состав за употреблением наркотических веществ. Один из бойцов после высказанных замечаний со стороны командующего дождался, когда капитан повернулся спиной, и открыл по нему стрельбу из автомата.