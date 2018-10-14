В Киеве полиция задержала десятки человек возле Киево-Печерской лавры

В Киеве в воскресенье, 14 октября, сотрудники полиции задержали примерно 30 молодых людей возле Киево-Печерской лавры. Причины массового задержания людей пока неизвестны, - передает «Громадське». В центре Киева произошли столкновения с полицией, применялся газ

14 октября православные верующие отмечают большой праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Накануне великого праздника всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Обстановка вокруг Лавры была спокойной, верующие спокойно посещали монастырь.

В сам воскресный праздничный день Божественную Литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских совершил Наместник Святой Печерской обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, - сообщается на сайте Лавры.

Священник опасался захвата Лавры радикалами на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.