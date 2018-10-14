Полицейцским в США запретили смотреть на новые iPhone
14 октября 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Полицейским в США советуют не смотреть на новые смартфоны c 3D-сканерами лиц от компании Apple, изъятых у подозреваемых. Слайд из презентации, адресованной сотрудникам полиции, оказался в распоряжении СМИ.
Из-за внедренной технологии лучше не смотреть на «айфоны», поскольку система тогда считает это как попытку получить доступ к устройству. Аппарат блокируется после пяти неудачных попыток. Также не рекомендуется нажимать на кнопку Home, поскольку это воспринимается также как попытка разблокировать устройство.
Разблокировать смартфон можно только путем ввода известного только владельцу iPhone кода. Но подозреваемый может и не сказать его, воспользовавшись пятой поправкой к конституции страны.
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