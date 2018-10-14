Видео, как менеджеров выгнали на пробежку в трусах за плохие продажи
14 октября 2018, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]
Руководители одного из китайских фитнес-центров наказали менеджеров по продажам за плохие показатели, заставив мужчин побегать по улицам Цзянмыня в нижнем белье, а женщин - отжиматься.
Такое наказание в Китае является незаконным, однако «продажники» не стали жаловаться на руководство, посчитав такое решение заслуженным, сообщает Daily Mail.
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