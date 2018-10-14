Видео, как менеджеров выгнали на пробежку в трусах за плохие продажи

Руководители одного из китайских фитнес-центров наказали менеджеров по продажам за плохие показатели, заставив мужчин побегать по улицам Цзянмыня в нижнем белье, а женщин - отжиматься.

Такое наказание в Китае является незаконным, однако «продажники» не стали жаловаться на руководство, посчитав такое решение заслуженным, сообщает Daily Mail.