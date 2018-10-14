//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лолита придумала, как ей попасть на Украину
- Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем
- Альбина Джанабаева дала отпор: Никто детей не бросал! Они ни в чем не нуждаются!
- Актриса Наталья Рудова поделилась очень личным
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Человечеству предрекли "рыбные войны" с участием России
14 октября 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Стремительный рост численности населения Земли к 2050 году может привести к нехватке мировых запасов рыбы, незаменимого источника белка для большого количества людей, это вызовет серьезные конфликты между странами.
Об этом пишет на страницах Slate капитан береговой охраны США Кейт Хиддингс-Блум. Материал представлен в переводе ИноТВ. То, что спор о правах на рыбную ловлю может перерасти в серьёзный вооружённый конфликт, вполне вероятно сегодня, уверена автор статьи.
К 2050 году население планеты вырастет на 29%, на Земле станут жить 9,8 млрд человек, а наиболее стремительный рост численности скорее всего будет в Азии, Африке и Латинской Америке. Уровень жизни там растет, и среднему классу понадобится "диета, обогащенная белком, источником которого является рыба", пишет Хиддинс-Блум, передает RT . Мировых запасов рыбы сейчас недостаточно для удовлетворения столь большого спроса.
"Рыбные" войны, которые могут возникнуть, будут заключаться в попытках влиятельных держав отъёма ресурсов у более слабых соседей. По словам эксперта, Китай уже сейчас часто становится объектом обвинений в незаконном вылове в далеких морях, таких как воды Сенегала или Аргентины. Китай потребляет около трети всей вылавливаемой в мире рыбы.
Необходимость обеспечивать потребности населения может заставить Россию и США заявить о своих правах на воды, разделяющие Сибирь и Аляску, полагает Хиггинс-Блум. Если учесть, что флот России и инфраструктура более велики и лучше адаптированы к условиям в регионе, открытие Арктики может "дать России основания для опротестования американского контроля над одной из богатейших рыболовецких зон".
Только развитие индустрии искусственного выращивания рыбы спасет мир от войн за нее, резюмирует Кейт Хиддингс-Блум.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В соцсетях смеются над заявлением Порошенко о "корчащих" Россию "брендах"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Экс-министр Саратова получала материальную помощь из бюджета
//В мире
//Спорт
Сборная России уверенно победила сборнуюТурции со счетом 2:0
//Новости партнеров
//Общество
В результате неуставных отношений в Донбассе убиты двое военных ВСУ
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Видео, как менеджеров выгнали на пробежку в трусах за плохие продажи
//В мире
В Нидерландах заявили, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией
//Новости Redtram
Видео, как ураган "Майкл" разнес самолеты и автомобили по базе ВВС США
//Общество
Футболист Денис Глушаков может быть привлечен к уголовной ответственности
//Общество
Медики провели пикет у здания Минздрава, требуя зарплаты, как у депутатов
//Общество
//В мире
//Армия
Научное судно "Горизонт" завершило рекордный по длительности поход в Арктику
//В мире
В США бутылка французского вина 1945 года ушла с молотка, побив рекорд стоимости
//Общество
//В мире
В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния
//Бокс/MMA