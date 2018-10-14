Стремительный рост численности населения Земли к 2050 году может привести к нехватке мировых запасов рыбы, незаменимого источника белка для большого количества людей, это вызовет серьезные конфликты между странами.

Об этом пишет на страницах Slate капитан береговой охраны США Кейт Хиддингс-Блум. Материал представлен в переводе ИноТВ. То, что спор о правах на рыбную ловлю может перерасти в серьёзный вооружённый конфликт, вполне вероятно сегодня, уверена автор статьи.

К 2050 году население планеты вырастет на 29%, на Земле станут жить 9,8 млрд человек, а наиболее стремительный рост численности скорее всего будет в Азии, Африке и Латинской Америке. Уровень жизни там растет, и среднему классу понадобится "диета, обогащенная белком, источником которого является рыба", пишет Хиддинс-Блум, передает RT . Мировых запасов рыбы сейчас недостаточно для удовлетворения столь большого спроса.

"Рыбные" войны, которые могут возникнуть, будут заключаться в попытках влиятельных держав отъёма ресурсов у более слабых соседей. По словам эксперта, Китай уже сейчас часто становится объектом обвинений в незаконном вылове в далеких морях, таких как воды Сенегала или Аргентины. Китай потребляет около трети всей вылавливаемой в мире рыбы.

Необходимость обеспечивать потребности населения может заставить Россию и США заявить о своих правах на воды, разделяющие Сибирь и Аляску, полагает Хиггинс-Блум. Если учесть, что флот России и инфраструктура более велики и лучше адаптированы к условиям в регионе, открытие Арктики может "дать России основания для опротестования американского контроля над одной из богатейших рыболовецких зон".

Только развитие индустрии искусственного выращивания рыбы спасет мир от войн за нее, резюмирует Кейт Хиддингс-Блум.