Опубликованы первые фото со свадьбы внучки Елизаветы II

Кенсингтонский дворец опубликовал официальные фотографии со свадьбы принцессы Евгении Йоркской и ее избранника менеджера ночного клуба Джека Бруксбэнка. На одном из кадров запечатлена вся королевская семья.

Бракосочетание прошло в Виндзоре, в часовне Святого Джорджа. Влюбленные познакомились на швейцарском горнолыжном курорте Вербье восемь лет назад. Родители Джека Бруксбэнка - Николь и Джордж, бухгалтер и директор предприятия. У него также есть брат по имени Томас. Джек Бруксбэнк говорил как-то, что мечтает открыть сеть пабов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)13 Окт 2018 в 3:13 PDT