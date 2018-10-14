Опубликованы первые фото со свадьбы внучки Елизаветы II
14 октября 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Кенсингтонский дворец опубликовал официальные фотографии со свадьбы принцессы Евгении Йоркской и ее избранника менеджера ночного клуба Джека Бруксбэнка. На одном из кадров запечатлена вся королевская семья.
Бракосочетание прошло в Виндзоре, в часовне Святого Джорджа. Влюбленные познакомились на швейцарском горнолыжном курорте Вербье восемь лет назад. Родители Джека Бруксбэнка - Николь и Джордж, бухгалтер и директор предприятия. У него также есть брат по имени Томас. Джек Бруксбэнк говорил как-то, что мечтает открыть сеть пабов.
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