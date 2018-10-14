В центре Киева произошли столкновения с полицией, применялся газ

В Киеве группа активистов устроила сегодня днем потасовку с полицией из-за попытки пронести палатку на Майдан. Конфликт произошел на Михайловской улице. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Участники конфликта рассказали, что через Facebook договорились собраться для празднования так называемого дня защитника Украины. «Сегодня наш праздник, мы имеем право поставить палатку, будем там праздновать, там наш штаб будет», — заявил один из участников конфликта.

Ранее радикалы устроили драку с полицией в Мариинском парке. Они заявились туда с лестницей и молотками, чтобы снести памятник генералу Ватутину.