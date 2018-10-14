Сенатор Алексей Пушков высказался о заявлении президента Украины Петра Порошенко о якобы имевшей место в конце XVII века аннексии Киевской метрополии Московским патриархатом. Пушков посоветовал некоторым украинским политикам обратиться к психиатру

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике написал он в Twitter: "У Порошенко куда ни кинь - всюду аннексия". "Никакой аннексии Киевской митрополии в конце 17 века не было: Константинопольский патриарх Дионисий 4–й принял решение о ее подчинении Московскому патриархату", - напомнил российчкий политик историю. "Да и самого понятия «аннексия» в 17 веке не было. Все это - киевские фантазии", - добавил Пушков.

Сенатор посоветовал украинскому президенту подумать, прежде чем делать заявления: "Чем живописать «европейский выбор», Порошенко пояснил бы, что вызвало антипольское восстание на Украине в 1648 г. И если Киевской митрополии было так хорошо в составе Польши, почему били поляков и жгли католические храмы?" "Нет, подлинная история не вписывается в доктрину Порошенко", - констатирует Алексей Пушков