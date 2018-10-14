В соцсетях смеются над заявлением Порошенко о "корчащих" Россию "брендах"
14 октября 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи социальных сетей смеются над заявлением украинского президента Петра Порошенко о раздражающих Россию трех украинских "брендах". Президент Украины написал пост в сети о том, что сейчас напрягает Россию: "Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это Вооруженные силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь...".
В комментариях к умозаключению украинского лидера написали: "Всё верно - корчит от смеха!". "... что-то я не заметила, чтобы кого-то "корчило" от выкидонов Украины. Да, часто заявления Порошенко только вызывают смех, но не более", — комментирует заявление Порошенко Анна Т. "В этой новости надо слово "бренда" заменить на "бреда"", - юморят пользователи сети.
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Порошенко ранее назвал решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви "победой над московскими демонами".
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