Пользователи социальных сетей смеются над заявлением украинского президента Петра Порошенко о раздражающих Россию трех украинских "брендах". Президент Украины написал пост в сети о том, что сейчас напрягает Россию: "Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это Вооруженные силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь...". В Госдуме назвали свой список украинских «брендов»

В комментариях к умозаключению украинского лидера написали: "Всё верно - корчит от смеха!". "... что-то я не заметила, чтобы кого-то "корчило" от выкидонов Украины. Да, часто заявления Порошенко только вызывают смех, но не более", — комментирует заявление Порошенко Анна Т. "В этой новости надо слово "бренда" заменить на "бреда"", - юморят пользователи сети.

Не в первой раз после заявлений Порошенко президента Укрианы подозревают в беспробудном пьянстве: "Опять выпил?"

Порошенко ранее назвал решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви "победой над московскими демонами".