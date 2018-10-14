Порошенко отказал РПЦ в канонических правах на Украину
14 октября 2018, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил перед благодарственным молебном в Киеве, что Украина «никогда не была, не является и не будет канонической территорией Русской православной церкви».
«Наконец Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на православную церковь в Украине», - заявил украинский президент перед благодарственным молебном на Софийской площади в Киеве.
Порошенко также пообещал защитить тех верующих и священников, которые решат «уйти из-под Москвы, чтобы создавать единую украинскую поместную православную церковь». Вместе с тем он гарантировал, что права тех, кто решит остаться «под юрисдикцией» Московского патриархата, не будут ущемляться: «Это их выбор, и нам его надо уважать», - цитирует РБК.
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