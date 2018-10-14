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В США бутылка французского вина 1945 года ушла с молотка, побив рекорд стоимости
14 октября 2018, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]
На торгах в Нью-Йорке вино 1945 года побило в субботу мировой рекорд по стоимости бутылки, проданной с аукциона. Об этом говорится в заявлении организатора - аукционного дома Sotheby's.
Бутылка французского вина Romanée Conti, датированного 1945 годом, ушла с молотка за 558 тысяч долларов. Еще одну "тару" с французским бургундским продали за 496 тысяч долларов.
Таким образом, вино из личного подвала Роберта Друэна побило предыдущий мировой рекорд по стоимости за одну бутылку вина любого размера, отметили в Twitter аукционного дома.
#AuctionUpdate **NEWSFLASH** This morning in #NYC, two bottles of Romanée Conti 1945 from the personal cellar of Robert Drouhin each broke the prior world auction record for a single bottle of wine of any size, selling for $558,000 & $496,000. #SothebysWine pic.twitter.com/eGOnt5MlZg— Sotheby's (@Sothebys) 13 октября 2018 г.
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