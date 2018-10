В США бутылка французского вина 1945 года ушла с молотка, побив рекорд стоимости

На торгах в Нью-Йорке вино 1945 года побило в субботу мировой рекорд по стоимости бутылки, проданной с аукциона. Об этом говорится в заявлении организатора - аукционного дома Sotheby's.

Бутылка французского вина Romanée Conti, датированного 1945 годом, ушла с молотка за 558 тысяч долларов. Еще одну "тару" с французским бургундским продали за 496 тысяч долларов.

Таким образом, вино из личного подвала Роберта Друэна побило предыдущий мировой рекорд по стоимости за одну бутылку вина любого размера, отметили в Twitter аукционного дома.

