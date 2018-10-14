В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния

В британской прессе появилась информация, что в самолет, на борту которого находились принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ударила молния. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал.

Частный самолет бизнес-класса выполнял рейс в Амстердам, на борту самолета находился британский принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл. Во время полета в воздушное судно попала молния. Тем не менее, самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Схипхол. В результате этого инцидента никто не пострадал.

«Повезло. Если бы молния попала левее, она могла бы повредить навигационное оборудование, и это могло привести к проблемам», - отметил экипаж лайнера. Происшествие случилось еще в конце сентября, однако сообщения о нем появились в британской прессе только сегодня. После приземления самолет прошел проверку систем безопасности и получил необходимый ремонт, сообщает RT.