В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния
14 октября 2018, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]
В британской прессе появилась информация, что в самолет, на борту которого находились принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ударила молния. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал.
Частный самолет бизнес-класса выполнял рейс в Амстердам, на борту самолета находился британский принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл. Во время полета в воздушное судно попала молния. Тем не менее, самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Схипхол. В результате этого инцидента никто не пострадал.
«Повезло. Если бы молния попала левее, она могла бы повредить навигационное оборудование, и это могло привести к проблемам», - отметил экипаж лайнера. Происшествие случилось еще в конце сентября, однако сообщения о нем появились в британской прессе только сегодня. После приземления самолет прошел проверку систем безопасности и получил необходимый ремонт, сообщает RT.
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