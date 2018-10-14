Пентагон опроверг данные о применении запрещенных боеприпасов в САР
14 октября 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Пентагона Шон Робертсон прокомментировал сообщения о применении в ходе удара ВВС международной коалиции под эгидой США в САР боеприпасов с белым фосфором.
По его словам, международная коалиция "наносит только обоснованные удары". И происходит это только "после оценки с точки зрения военной необходимости и гуманности".
"Все оружейные системы, которые используются Соединенными штатами Америки, оцениваются с правовой точки зрения, чтобы они соответствовали правилам ведения войны", - заверил Робертсон.
Напомним, как ранее сообщали АН, коалиция нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора.
Об этом сообщило информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники. По данным агентства, в субботу бомбардировке подверглись несколько районов города.
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