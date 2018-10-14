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Лётчик Константин Ярошенко 12 раз встретился с женой в американской тюрьме
14 октября 2018, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Виктория Ярошенко прилетела в США и американцы дали ей возможность 12 (!) раз встретиться со своим мужем - лётчиком Константином Ярошенко, пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов.
В России за судьбу лётчика Ярошенко борется Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Впервые американский Минюст вступил с Москальковой в переписку. Обычно американцы никак не реагировали на запросы российских чиновников и других правозащитников.
Ярошенко отбывает срок в американской тюрьме. Хотя он не гражданин США и спорная ситуация произошла за её пределами. Но Константина забрали именно американцы. И судили по американским законам. Российский лётчик сидит уже 9-й год (срок - 20 лет). Как пишет Андрей Караулов, он «живёт» в бараке на 100 человек, спит на верхней койке. У него болит спина так сильно, что «путь» на его «второй этаж» может занимать до 15 минут. Иногда «сокамерники» закидывают его - как труп - на второй этаж. У Константина практически не осталось зубов. Передними двумя ему удаётся хоть как-то что-то сгрызть. На прогулку выпускают только 1 раз в неделю: причина - слишком часто выходит из строя общая сигнализация - охрана тюрьмы боится побега. Почему гражданин России отбывает наказание на территории США? Почему не в России?
В любом случае, после истории с отравлением Скрипалей ситуация с Константином Ярошенко принимает хоть какой-то оборот: его жене разрешили свидания. А это значит, что борьба продолжается.
Но единственный, кто сегодня бросил все силы на вызволение лётчика - аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. МИД РФ пока никак не реагирует на данную ситуацию.
Напомним, что 7 сентября 2011 года окружной федеральный прокурор Нью-Йорка Прит Бхарара объявил, что российский лётчик Константин Ярошенко приговорен в федеральном суде Манхэттена к 20 годам заключения за сговор с целью импорта на территорию США кокаина стоимостью 100 млн долларов.
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