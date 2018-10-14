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"Восстание бойлеров": фото Кличко со Шварценеггером высмеяли в сети
14 октября 2018, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Киева Виталий Кличко дал очередной повод пользователям сети поупражняться в остроумии, опубликовав совместный снимок с американским актером и политиком Арнольдом Шварценеггером.
Ранее Арнольд Шварценеггер впервые посетил украинскую столицу в рамках участия в крупном украинско-европейском бизнес-форуме, который проходит в Киеве в эти дни. Киевский градоначальник Виталий Кличко провел для голливудской звезды персональную экскурсию по городу, во время которой и был сделан вызвавший ажиотаж снимок.
Пользователи сети стали соревноваться, кто сможет придумать самую остроумную и оригинальную подпись к снимку. Стоит отметить, что многие комментарии «на злобу дня» связаны с недавним призывом киевского мэра к отказу от централизованного горячего водоснабжения в городе, вызвавшим саркастическую реакцию у жителей.
«Я прибыл из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду», «В будущем было восстание бойлеров», «Мне нужна твоя горячая вода и велосипед! – А мне нужно твое кресло губернатора и город, где и так тепло!», - написали пользователи в комментариях к снимку.
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